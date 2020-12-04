شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة ثانية لمدرب ناشئات السلة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع شريف عزمى، مدرب منتخب ناشئات السلة تحت 18 سنة، لمسحة كورونا ثانية بعد الاشتباه فى إصابته، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد مباراة المنتخب أمام مالى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يخضع للمسحة أيضا فريدة تامر لاعبة المنتخب، والتى شاركت فى مباراة الأمس أيضا، والتى انتهت بهزيمة المنتخب بنتيجة 36/64 .

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.