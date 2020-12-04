شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع مع طاهر محمد طاهر قبل مباراة الأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خلال الساعات الماضية، تحدث معه خلالها فى بعض الأمور الفنية، وحرص المدير الفنى خلال الجلسة على توجيه نصائح للاعب المُنضم حديثاً للأهلى قادماً من المقاولون العرب.

وشارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى للمرة الأولى فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة فى نصف نهائى كأس مصر، والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف، حيث حل اللاعب بديلاً مع انطلاقة الشوط الثانى بديلاً للأنجولى جيرالدو.

وطالب موسيمانى من طاهر محمد طاهر أن يكون فعّالاً على مرمى الخصم، وأن يحافظ على تركيزه وأن يستغل الفرص التى تُتاح له وأن يهتم بالجانب الدفاعى كبقية زملاؤه بالفريق.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب في نهائي كاس مصر.

وضم موسيماني قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع غداً، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.