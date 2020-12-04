موعد مباراة المقاولون وأرتا سولار فى إياب الدور التمهيدى للكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تحدياً مهماً عندما يستضيف نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان ذئاب الجبل الجبل قد نجحوا فى العودة بفوز ثمين من جيبوتى بعد مباراة الذهاب بهدف نظيف، سجله أليكس سونج نجم الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.

موعد مباراة المقاولون وارتا سولار تنطلق مباراة المقاولون وأرتا سولار فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل.

التعادل يكفى المقاولون

ويكفى المقاولون أن يتعادل بأى نتيجة مع سولار ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث يواجه ذئاب الجبل النجم الساحلى التونسى.

النحاس يحذر اللاعبين من سونج

حذر عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، لاعبى الفريق، من التهاون أمام سولار والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى تلك المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 دون الدخول فى حسابات، كما شدد النحاس على ضرورة الإغلاق الجيد على مراكز القوة فى الفريق الجيبوتى المتمثلة فى أليكس سونج لاعب برشلونة السابق.

جلسات تحفيزية

عقد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب وكذلك محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، جلسات تحفيزية مع لاعبى المقاولون، من أجل دعمهم معنوياً لمواصلة العروض القوية فى أفريقيا واستعادة التاريخ المشرف لذئاب الجبل بعد غياب اتمر لـ 15 عاماً عن التمثيل الأفريقى منذ موسم 2005.

وكان المقاولون قد دخل فى معسكر مغلق مساء الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية لكورونا، ويدرس النحاس منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب بحسب سير المباراة، مثلما حدث مع أحمد داودا فى مباراة الذهاب.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا، والهجوم: سيف الدين الجزيرى.