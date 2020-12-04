الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إنهاء التعاقد بالتراضي مع صانع الألعاب الغيني بيكيتي سيلفا بالتراضي.

وأفاد مراسل الخليج 365 في الإسماعيلية أن قرار إنهاء التعاقد مع بيكيتي سيلفا يأتي في إطار رغبة الإسماعيلي مع بديل أجنبي آخر.

وبإنهاء التعاقد مع بيكيتي، يصبح عدد اللاعبين المحترفين داخل صفوف الفريق أربعة لاعبين، وهم: الناميبي شيلونجو، الأنجولي آري بابل، التونسي فخر الدين بن يوسف والجزائري رضوان الشريفي.

يُذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع بيكيتي سيلفا (27 عاما) قادما من نادي الشعلة السعودي قبل انطلاق موسم 2019/2020 بعد لفت الأنظار مع منتخب غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.