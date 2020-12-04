"أنا الرئيس الشرعي للنادي".. ماذا طلب مرتضى منصور في رسالته لجماهير الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد مرتضى منصور رئيس نادي للزمالك الموقوف للظهور مرة أخرى عقب استبعاده من رئاسة النادي الأبيض بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية .

ونشر مرتضى بياناً نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أعلن خلاله عن بث مقطع فيديو عقب صلاة الجمعة للحديث حول ما أسماه بـ " المؤامرة" .

وأحتوى بيان مرتضى منصور الذي وصف بنفسه بـ " الرئيس الشرعي" على عدة طلبات إلى الجماهير وجهات عدة وهي:

1- رفض الدعوات التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث (على حد قوله) ومطالبتها بدعمه في تحركه لرفع الظلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

2- العدل ورفع الظلم.

3- التحقيق والإطلاع على ما يملكه من مستندات .

4- المثول للمحاكمة في حالة الإدانة والحصول على حقه وإنصافه في حالة براءته.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.