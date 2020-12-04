إكرامي: رمضان فاجأني.. والخطيب لن يخلد في رئاسة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إكرامي الشحات، نجم حراسة الأهلي السابق، أنه لم يكن على علم بقرار انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته مع المارد الأحمر من هدرسفيلد الإنجليزي، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب لن يخلد في رئاسة الأهلي وأنه سيظل صديقًا له.

وقال إكرامي، في ضيافة برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "أقسم بالله أن رمضان صبحي زوج ابنتي لم يتحدث معي في أي شيء يخص قراره بالانتقال إلى بيراميدز، هذا قسم سيحاسبني الله عليه".

وأضاف: "رمضان صبحي وقتها كان في الساحل مع زوجته ولم يتحدث معي ولم يحدث أنه استشارني في قراره".

وتابع: "مسؤول في النادي الأهلي هو مَن أخبرني بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، ولم يكن لمعاتبتي بل لإبلاغي فقط".

وأكمل: "كانت مفاجأة بالنسبة لي، واتصلت بعدها برمضان لكن هاتفه كان مغلقًا، ثم اتصلت بنجلي شريف إكرامي وأكد لي أن رمضان حسم انتقاله لبيراميدز، وأنه أبلغ النادي الأهلي بقراره".

وأوضح: "ما السبب الذي سيدفع كابتن محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) للحزن مني، هل لي سيطرة على رمضان؟ زوج ابنتي في إطار العائلة لكن مستقبله الكروي لا يخصني".

وواصل: "ابنتي لم تبلغني بانتقال رمضان لبيراميدز، من الممكن أنها كانت تعرف لكنها لم تبلغني، ومن الممكن أيضًا أن زوجها طلب منها التكتم على الأمر، تلك أسرار البيوت بينهما، حيث تتم استشارتي في حياتها العائلية وفيما يخصها".

وأكد: "ليس من مسؤوليتي التعليق على رمضان صبحي أو توجيه النصيحة له، رمضان ليس صغيرًا فهو رب الأسرة ويعرف كيف يتخذ قراراته، لا أعرف دخل زوج ابنتي أو الرواتب التي يتقاضاها".

وكشف: "رمضان أخفى عني مفاوضات عودته إلى الأهلي عندما كان يلعب هدرسفيلد الإنجليزي، رغم أنني كنت أتواجد معه في منزله بإنجلترا، كما أنني فوجئت برحيل شريف إكرامي عن الأهلي، حيث إنه لم يناقشني أيضًا في قراره".

وشدد: "اتهامات بيعي للنادي الأهلي لا تعنيني بشيء، من يسب في عائلة إكرامي وشريف في رمضان حسابه عند الله ويصب في ميزان حسناتي، أنا سعيد بذلك وأتمنى أن تزيد الحصيلة، فهي حسنات أحصل عليها وستأتي في صحيفتي".

وأكد: "لماذا يحدث خصام مع كابتن محمود الخطيب؟ لم يحدث أن تحدث معي بشأن موضوع رمضان صبحي، لكننا أصدقاء وعشرة عمر مدتها 45 عامًا، لا يمكن أن تنتهي بسبب هذا الموقف، الخطيب لن يخلد في رئاسة النادي الأهلي".

وأوضح: "محمود الخطيب من أعظم مَن أنجبتهم الملاعب المصرية، ورئيس نادٍ حقق إنجازات سواء على المستوى الرياضي أو الإنشائي، كما أنه صديق شخصي وعائلي لي، ولا أظن أن موقفًا سيجعلنا نخسر بعضنا البعض ونسيان 45 عامًا مضت".

وأتم إكرامي قائلا: "رمضان لم يكن على قوة الأهلي حيث كان يلعب معارًا من هدرسفيلد، وبعد انتهاء إعارته في 30 يونيو بعد عام ونصف العام عاد إلى ناديه الإنجليزي، ولم يكن هناك أي علم لي بالقرارات التي يتخذها أو الراتب الذي عرضه الأهلي لاستمراره بين صفوفه".