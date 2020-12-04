برشلونة قد يوافق على رحيل ميسي لهذا السبب

أكدت تقارير إعلامية نية المرشحين الرئيسيين على مقعد رئاسة برشلونة، بالموافقة على رحيل ليونيل ميسي نجم البرسا.

أشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، بأن المرشحين على رئاسة نادي برشلونة، بأن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي سيجعل أي منهم في حال

توليه الرئاسة الموافقة على رحيل ميسي.

وتابع البرنامج الإسباني، بأن الأزمة الاقتصادية الصعبة للنادي، ستجعل الموافقة على رحيل ميسي أمر حقيقي، بعدما بلغت الديون مليار يورو، إثر تراجع

إيرادات النادي الكتالوني بشدة عقب أزمة فيروس كورونا

وواصل، بأن لا توجد حاليًا مفاوضات بين ميسي وبرشلونة حاليًا بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، وسيتم الحفاظ على النجم القادم، أنسو فاتي، وأن أن تصريحات المرشحين عن التمسك باستمرار ميسي مخادعة، وهدفها كسب أصوات انتخابية فقط.