شكرا لقرائتكم استاد الأهلي يقترب من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون بافتتاحية الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب استاد الأهلي we السلام من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقرر إقامتها فى افتتاح مسابقة الدورى العام للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى.

ويترقب مسئولو اتحاد الكرة الموافقات الأمنية للإعلان بشكل رسمى عن ملعب السلام، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة قوية عندما يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، فى إياب الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحذر عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، لاعبو الفريق، من التهاون أمام سولار والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى تلك المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 32 دون الدخول فى حسابات، كما شدد النحاس على ضرورة الإغلاق الجيد على مراكز القوة فى الفريق الجيبوتى المتمثلة فى أليكس سونج لاعب برشلونة السابق.

وعقد محسن صلاح رئيس النادى وكذلك محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، جلسات تحفيزية مع لاعبى المقاولون، من أجل دعمهم معنوياً لمواصلة العروض القوية فى أفريقيا واستعادة التاريخ المشرف لذئاب الجبل بعد غياب اتمر لـ 15 عاماً عن التمثيل الأفريقى منذ موسم 2005.

وكان المقاولون قد دخل فى معسكر مغلق مساء الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة عقب ظهور نتائج المسحة الطبية لكورونا، ويدرس النحاس منح الفرصة لعدد من الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب بحسب سير المباراة، مثلما حدث مع أحمد داودا فى مباراة الذهاب، ويكفى المقاولون أن يتعادل بأى نتيجة مع سولار ليتأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث يواجه ذئاب الجبل النجم الساحلى التونسى.