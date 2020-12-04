مرتضى منصور يستغيث بالرئيس السيسي: الزمالك يتعرض “لمؤامرة”

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير النادي التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة، احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد الزمالك -على حد قوله-.
وأكد مرتضى منصور عبر مشنور على موقع “فيسبوك”: “ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم”.
وأضاف: لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا”، وتابع: “وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر”.
كما أعلن مرتضى مصنور جاهزيته تسجيل رسالة بالصوت والصورة، موجهه للرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة مستندات للمؤامرة الكبرى – على حد قوله-.
وسبق وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا رسميًّا بحلّ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء التحقيقات على ضوء المخالفات المالية التي وجدت في القلعة البيضاء.
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