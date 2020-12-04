قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق أن قضية القلعة البيضاء مع من يحاولون إسقاط النادي فيما وصفه بـ"مؤامرة" عبر بيان نشره منذ لحظات.
وكتب "منصور" منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك": إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا,فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم.
وتابع: لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا.
وأضاف: وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر.
وأختتم المستشار "مرضتي منصور" حديثه قائلا: وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور لجمهور الزمالك: النزول لمظاهرات لن يفيدنا ونريد فقط أن يسمعنا فخامة الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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