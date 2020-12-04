قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع في نهائي الكأس

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع.. بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني.

الوسط.. حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق.

الهجوم.. محمود كهربا، مروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجيرالدو.