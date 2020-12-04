أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:
حراسة المرمى.. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
الدفاع.. بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني.
الوسط.. حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق.
الهجوم.. محمود كهربا، مروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجيرالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع في نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.