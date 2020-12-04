خمس سنوات إضافية لديفيس مع ليكرز مقابل 190 مليون دولار

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لوس انجليس: بعد يوم واحد على قيام لوس انجليس ليكرز بتمديد عقد نجمه ليبرون جيمس لعامين اضافيين، نجح في الاحتفاظ بخدمات زميله انتوني ديفيس لخمس سنوات اضافية ايضا كما ذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" مقابل 190 مليون دولار.

وكان ديفيس انضم الى ليكرز الموسم الماضي قادما من نيو اورليانز بيليكانز في صفقة شهدت انتقال ثلاثة لاعبين في الاتجاه المعاكس بينهم لونزو بول.

وشكل ديفيس (27 عاما) الى جانب جيمس قوة ضاربة وساهما بشكل كبير في احراز فريقهما اللقب لدى استئناف الموسم في فقاعة اورلاندو اثر توقف قرابة خمسة اشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان وكيل اعمال جيمس كشف الاربعاء بان الاخير وافق على تمديد عقده مع ليكرز لموسمين اضافيين حتى موسم 2023-2024 مقابل 85 مليون دولار.

وقال مدير عام لوس انجليس ليكرز روب بيلينكا "اثبت انطوني ديفيس في فقاعة اورلاندو بانه احد اكثر اللاعبين كمالا هجوما ودفاعا. سيتسنى لانصار ليكرز من الان وصاعدا رؤيته يطور مستواه في نادينا لسنوات عدة. انها لحظة مباركة لعشاق ليكرز".

وامضى ديفيس سبعة مواسم مع بيليكانز قبل الانتقال الى ليكرز في حزيران/يونيو 2019.

وسجل ديفيس معدلا مقداره 1ر26 نقطة في المباراة الواحدة الى جانب 3ر9 متابعات و2ر3 تمريرات حاسمة في موسم 2019-2020، واختير ثاني افضل لاعب مدافع خلال الموسم الفائت وراء اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.