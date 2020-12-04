شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع زيزو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن مفاوضات الأهلى عن طريق أمير توفيق، مدير تعاقدات القلعة الحمراء، مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، وتحدثت بعض التقارير عن دخول وكيل لاعبين طرفاً فى الصفقة بعدما عرض على الأهلى ضم اللاعب خلال الأيام الماضية بعد فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضى.

الأهلى نفى هذه الأنباء تماماً، وأكد أنه لم يتفاوض مع اللاعب، كما أن الأخير حسم الجدل بشأن هذه المفاوضات، وقال إنه لا يمتلك أى وكيل أعمال حتى يتحدث باسمه عن علاقته بالزمالك أو مفاوضاته مع الأهلى أو تلقيه أى عروض من أندية خارجية أو داخلية.

من جهته، علّق أمير توفيق عن الأنباء التى تتردد عن تفاوض الأهلى مع أحمد سيد زيزو من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد الأمور المختلفة التى دارت حول هذا الأمر قائلا عبر حسابه على تويتر، "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب.. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا.. استقيموا يرحمكم الله".

كما نفى عدلى القيعى، مستشار التسويق بالنادى الأهلى، دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء فى مفاوضات مع أحمد سيد زيزو للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلى الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التى قام بها مع أحمد سيد زيزو لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

وأضاف عدلى القيعي، "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار"، ووصف عدلى القيعى الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله فى مفاوضات مع لاعبى الأهلى بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التى يتم تداولها.

وكان أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك قد هدد أى ناد يحاول الاقتراب من لاعبى الفريق الأبيض والتفاوض معهم وقال أيمن يونس : "أى ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه"، وتابع "الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأى ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة فى استقرار الفريق".