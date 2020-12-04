شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. زيزو يرفع شعار الاحتراف الأوروبى أو البقاء بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك حديث الصباح و المساء في الشارع الرياضى ، بعد ما تردد عن مفاوضات النادى الأهلى معه ، لضمه الى الفريق الأحمر وتدعيم صفوف الفريق به ، الفترة المقبلة ، ورغم نفى اللاعب ووكيله ، والأهلى، والزمالك ، إلا أن اللاعب بات محط أنظار المتابعين للوطس الكروى .

وخرجت تصريحات من اللاعب ووكيله أنه لن يرحل عن الزمالك إلا للاحتراف الاوروبى ، وناقش زيزو لاعب وسط الفريق مع وكيل أعماله البحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

ومازال زيزو مرتبط بعقد مع الزمالك لمدة موسمين ، ونفى مسئولي الفريق الأبيض تلقى أي عروض تخص اللاعب من الأهلى ، و كذلك نفى مسئولى الأخير التقدم باى عرض لضم اللاعب .

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.



أحمد سيد



زيزو برفقة زوجته



زيزو داخل سيرته



زيزو مع ابنته