شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب إنعاش خزينته بـ40 مليون جنيه من "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو النادى الاهلي إتصالات من نظرائهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شهدت تأكيدات بصرف مكافأة فوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال منتصف ديسمبر الجارى، وذلك بعدما أجرى الأهلي إتصالات بالكاف من أجل صرف المكافآة التى تُقدّر بـمليوني و500 ألف دولار وذلك بعدما توّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء الجمعة الماضى بإستاد القاهرة ، ويترقب الأهلي وصول هذا المبلغ من أجل إنعاش خزينته وتسديد مكافآت لاعبي الاهلي وغيرها من المستحقات في ظل حرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على الإلتزام بالوعود المالية تجاه جميع اللاعبين ودعم الفريق من أجل مواصلة الأنتصارات والبطولات المحلية والقارية.

على صعيد متصل ، قالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن "الكاف" سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بإعلان الموعد الجديد لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي والاقرب أن تقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته، وكان محمد فضل فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الإفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة، وهي التصريحات التى أكدها أكثر من مسئول باتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الإفريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الإفريقي.

على صعيد متصل ، تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان.