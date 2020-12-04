مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الزمالك "الغاضبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجَّه مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، رسالة إلى الجماهير التي تحتج على إيقاف مجلس إدارة الأبيض، مؤكدًا أن النادي لن يكون جزءًا من الفوضى في مصر.

وقال مرتضى، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي".

وأضاف: "ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم، لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية، فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا".

وشدد: "وأخيرا، لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزءًا من الفوضى في مصر".

وأتم: "اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهة لفخامة رئيس الجمهورية، سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلى رئيسه، وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

وكان مرتضى منصور أعلن أمس الخميس أنه سيكشف ما أسماه بـ"المؤامرة" عقب صلاة الجمعة، دون أن يعلن عن مزيد من التفاصيل (طالع التفاصيل).

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.