شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر محمود حمد ويطالبه بالإلتزام .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بتجهيز محمود حمد مدافع الفريق للمشاركة فى مباريات الفريق بداية من لقاء الإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدورى المقرر لها يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الجلوس معه والمطالبة بالتركيز فى الفترة المقبلة والابتعاد عن المشاكل والأزمات والتى كلفته الغياب تماما عن اللعب فى الموسم الماضى بعد دخوله فى قضية والقبض عليه .
من ناحية أخرى ، قامت إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بتسديد المديونيات الخاصة عليهم لدى اتحاد الكرة ليتم السماح لها بقيد القائمة الأولى للفريق أسوة بباقى الأندية بعدما قامت لجنة شئون اللاعبين بتعليق قيد القائمة الأولى للنادى البورسعيدى حتى يتم تسديد المديونيات القديمة .
وتم قيد اللاعبون الآتى ذكرهم فى القائمة الأولى وهم أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، وسعيدو صنبورى ، حسن علي ، حجاج عويس في خط الوسط ، أحمد جمعة ، أوستين أموتو فى خط الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر على ماهر يحذر محمود حمد ويطالبه بالإلتزام .. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.