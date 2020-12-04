شكرا لقرائتكم سموحة يستأنف تدريباته بالإسكندرية بعد انتهاء معسكر التجمع الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق تدريباته الجماعية اليوم على ملعبه بالإسكندرية بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد المعسكر الذى خاضه اللاعبون بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة تخلله مباراتين أمام بيراميدز وإنبى اطمأن فيها الجهاز الفنى على الصفقات الجديدة بجانب اللاعبين القدامى ، ويستعد سموحة لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها بالإسكندرية يوم 11 ديسمبر الجارى والتى يسعى فيها أحمد سامى المدير الفنى للفريق الحصول على أول ثلاث نقاط له فى المسابقة .

من ناحية أخرى، أكد أحمد سامى رضاه التام عن معسكر القاهرة والذى خاض خلاله مباراتين الأولى أمام بيراميدز وانتهت لصالحه بهدفين مقابل هدف والثانية بالتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ، مؤكدا أنه معسكر ناجح بكل المقاييس استطاع خلاله وضع يده على نقاط القوة والضعف بالفريق وكذلك الانتهاء من اختيار اللاعبين الأساسين الذين وقع عليهم ليكونوا القوة الضاربة خلال بداية الدورى العام .

وقال سامى نجحنا فى توفير أكثر من لاعب لكل مركز و كانت الروح التنافسية العالية بين اللاعبين هى المعيار الأول للاختيار ويعود الفريق إلى الأسكندرية اليوم .