شكرا لقرائتكم اليوم.. مواجهات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا لناشئي السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلعب اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من مباريات البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئات تحت 18 سنة ، وكذلك الأولاد لنفس المرحلة العمرية ، و التي تقام بصالات ستاد القاهرة وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى .ويلتقى اليوم منتخب مالى مع نظيره السنغال ناشئين وناشئات، حيث تقام مباراة الناشئات في تمام الخامسة والنصف بينما يلتقى منتخب الأولاد في تمام الثامنة مساءا.

وتحصل منتخبات ناشئين وناشئات مصر على راحة اليوم من المنافسات على أن تلتقى غدا مع السنغال الاولى فى الثالثة عصرا والثانية فى الثامنة مساءا .

وكانت مباريات الأمس ، قد شهدت خسارة منتخب الناشئات امام مالى بنتيجة 36/64 /، في أولى مباريات البطولة ، و التي يشارك بها منتخبات كل من مالى، السنغال، غينيا والكونغو، بالإضافة الى مصر المستضيفة .

وخضع لاعبو المنتخبات المشاركة إلى مسحات كورونا للتأكد من سلامتهم، وضمان سلامة كل أفراد الوفود المشاركة ، وقد أظهرت نتيجة المسحة التي أجريت إلى الرباعى المصاب مالك ياسر - محمد حازم - عمر عبدالحميد - عمر بهاء ، وخروجهم من العزل ، و الانضمام الى لاعبى المنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة

ويتولى إدارة بطولة الشباب خالد القوصى، وبطولة الشابات محمد فتحى عضو المجلس أيضا، وترجع أهمية البطولة كونها مؤهلة إلى منافسات كأس العالم على مستوى الأولاد والبنات .