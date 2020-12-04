الدوري الأوروبي: آرسنال يفوز برباعية وليستر سيتي يتأهل ونابولي يؤجل الحسم

حقق آرسنال الإنجليزي فوزًا مستحقًا على ضيفه رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف لهدف، الخميس، ضمن المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي.



وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت، باب التسجيل بهدف أول مبكر سجله عند الدقيقة 10، أتبعه زميله بابلو ماري، بهدف في الدقيقة 18 من رأسية مميزة.



وقبل دقيقة واحدة من نهاية شوط المباراة الأول، عزز المهاجم إدوارد نيكيتاه تقدم آرسنال بهدف ثالث إثر هجمة مرتدة سريعة.



ونجح رابيد فيينا في تقليص الفارق عند الدقيقة 48 بهدف أحرزه الياباني كويا كيتاغاوا، قبل أن يُعيد إيميل روي، الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله هدف آرسنال الرابع في الدقيقة 66.



ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب مولده النرويجي على ضيفه دوندالك الإيرلندي بثلاثة أهداف دون رد.



وبهذا ابتعد آرسنال بصدارة المجموعة بعد أن بات في رصيده 15 نقطة، يليه كل من رابيد فيينا ومولده بـ 3 نقاط، وأخيرًا يحل دوندالك برصيد خالٍ من النقاط.



وفي المجموعة السابعة حسم فريقا سبورتينغ براغا البرتغالي وليستر سيتي الإنكليزي تأهلهما إلى الدور 32.



وفي الجولة الخامسة، انهزم ليستر سيتي أمام مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بهدف دون رد سجله اللاعب الإيراني علاء هيار سيد في الدقيقة 84.



وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، حقق سبورتينغ براغا فوزاً كبيراً على مضيفه آيك أثينا اليوناني 4-2.



وسجل كل من البرازيلي فيتور تومينا (8) وريكاردو إيسخايو (10) وريكاردو هورتا (45) والبرازيلي وينديرسون جالينو (83) أهداف الفريق البرتغالي في المقابل دوّن البرتغالي نيلسون أوليفيرا (31) و ستافروس فاسيلانتونوبولوس (89) هدفي الفريق اليوناني.



ويحتل ليستر سيتي صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي براغا في مركز الوصافة فيما يحتل فريق زوريا لوهانسك المركز الثالث بـ6 نقاط وآيك متذيلاً للترتيب بـ3 نقاط.



وفي المجموعة السادسة، تعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه ألكمار الهولندي 1-1، وافتتح البلجيكي درايس ميرتينز التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة السادسة ثم أدرك برونو مارتينز إندي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.



وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل ريال سوسييداد الإسباني مع ضيفه ريجيكا الكرواتي 2-2.



وسجل كل من جون باوتيستا (69) وناتشو مونريال (79) هدفي الفريق الإسباني فيما دوّن المقدوني داركو فيلكوفسكي (37) والبوسني ستيبان لونتشار (73) هدفي ريجيكا.



ويحتل نابولي صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي سوسييداد في مركز الوصافة بـ8 نقاط أمام ألكمار الثالث فيما يتذيل ريجيكا الترتيب بنقطة.

المصدر: وكالات