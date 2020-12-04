شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: يجب منع تضارب المصالح في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بضرورة عدم خوض الانتخابات لكل شخص يعمل في الشركات الراعية. وأضاف خلال لقائه في برنامج «ملعب البلد»، أنه يجب منع تضارب المصالح في اتحاد الكرة. وكشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن أن منع ترشح العاملين في الشركات الراعية يصب في صالح الكرة المصرية. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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