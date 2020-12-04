شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من مرتضى منصور بعد إيقافه: «سأحكي بالمستندات عن المؤامرة الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بيانا رسميا، إلى جماهير نادي الزمالك، طالبهم خلاله بعدم النزول إلى الشارع أو التجمع في أي مكان من أجل عودة مجلس الإدارة.

جاء بيان مرتضي منصور كالتالي :«إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة، احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا.. فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم».



تابع: «لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا. وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر.. وغدًا الجمعة رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلى رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق».