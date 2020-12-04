شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: حلمت باللعب مع شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، وعليه أن يعي أنه بات لاعبا كبيرا.
وأضاف في برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «حلمت بالعب مع شيكابالا وهو في سن صغير، فلا أحد يصدق مهارته الفذة والكرة بين قدميه».
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الوضع في مصر
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اصابات
116,724
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تعافي
102,949
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وفيات
6,694
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