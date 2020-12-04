شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: نجلي شريف لا يقل عن أفضل حراس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إكرامي حارس مرمي الأهلي الأسبق، أن نجله شريف حارس عملاق ولا يقل عن أفضل حراس المرمي. وقال إكرامي خلال برنامج التاسعة مساء على شاشة القناة الأولى مع وائل الإبراشي، إن شريف دائما يتعرض للهجوم بسبب كونه ابن إكرامي. وتابع: أفضل الحراس يخطئون وأري أن شريف من أفضل من حرس مرمي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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