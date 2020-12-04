شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.

وأكد عبدالناصر: «لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوفه».

وتابع: «لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ».