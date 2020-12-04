شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو عن رحيله من الزمالك: «سنة الحياة .. وسأظل مشجعاً للأبيض» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق الأبيض».
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