شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الأهلي فاز ببطولة أفريقيا بسبب أوباما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي القرن أمام الأهلي.
وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: «عانينا من غياب صانع اللعب في مركز 10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر».
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