شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الأهلي فاز ببطولة أفريقيا بسبب أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏



وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك: «عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر». ‏