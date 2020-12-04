النصر بلا نصر

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جدة - خالد شويل - واصل نادي النصر مسلسل الضياع رغم الملايين التي أنفقت لأجله والتعاقدات الكبيرة التي عقدها الفريق، فقد أضاع دوري أبطال آسيا، ومن ثم خسر كأس خادم الحرمين الشريفين أمام جاره الهلال، وأخيراً واصل مسلسل خسائره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته أمام أبها بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. ورغم أن النصر تقدم أولاً عن طريق أيمن يحيى (د: 19)، إلا أن أبها تمكن من قلب النتيجة عن طريق مهاجمه كارلوس ستراندبيرج بتسجيله هدفين (د: 55، 69)، وأضاع هداف النصر الغائب عن التهديف عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليفوز أبها بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يقفز أبها للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، فيما تلقى النصر خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند النقطة الثالثة وفي المركز الخامس عشر، ورغم الأسماء الكبيرة التي يملكها النصر هجومياً، إلا أنه يعد ثاني أضعف الفرق تسجيلاً للأهداف بواقع خمسة أهداف فقط. ويعد الفريق الوحيد الذي غاب لاعبيه الأجانب عن التسجيل، حيث جاءت أهداف الخمسة عن طريق أربعة لاعبين محليين وهم أيمن يحيى (هدفين)، وفراس البريكان وخالد الغنام وعبدالإله العمري، وحصل لاعبو النصر على 15 بطاقة صفراء في مشوار الفريق إلى الآن، 11 منها لعشرة لاعبين محليين و4 منها لأربعة لاعبين أجانب.



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