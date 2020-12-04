شكرا لقرائتكم هاني سعيد: علاقتنا قوية بالنادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن علاقة ناديه متميزة بناديي الأهلي والزمالك وليس هناك ما يستدعي أن نتفاوض مع أي من اللاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم.

أضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: "لم نتعاقد مع أي لاعب من الأهلي والزمالك الا من خلال المفاوضات المباشرة مع الإدارات والدليل أن هناك محمد مجدي قفشه انتقل للقلعة الحمراء دون ان تكون هناك مشكلات".

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز استطاع ان يتعاقد مع رمضان صبحي عندما علم أن اللاعب متاح انتقاله من ناديه وكذلك أحمد فتحي وشريف إكرامي ونفس الشيء كل اللاعبين المتواجدين في الفريق من الزمالك أو غيره.

أضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: "فكرة التعاقد مع مصطفى محمد بالطبع جيدة لأنه أفضل مهاجم في مصر ويفيد أي فريق ينضم اليه لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي حتى الآن".

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز استطاع ان يتعاقد مع رمضان صبحي عندما علم أن اللاعب متاح انتقاله من ناديه وكذلك أحمد فتحي وشريف إكرامي ونفس الشيء كل اللاعبين المتواجدين في الفريق من الزمالك أو غيره.

وقال هاني سعيد إن البعض اتهم بيراميدز أيضاً عندما رحل كارتيرون عن الزمالك حتى تم اعلان الأمر برحيله الى الدوري السعودي لكننا لا نفكر اطلاقا في التعاقد مع مدربي الأندية.