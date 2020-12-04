شكرا لقرائتكم معتز اينو: موسيماني مدرب محظوظ ويتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز اينو نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لديه من الخبرات الفنية الكثير ويعلم كل كبيرة وصغير عن قطبي الكرة المصري.

وقال معتز اينو في تصريحات تلفزيونية: " موسيماني عنده خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية ومتابع للكرة المصرية".

أضاف نجم الأهلي السابق: "موسيماني بيعرف يتعامل كويس جداً معنوياً ونفسيا مع اللاعبين".

وواصل معتز اينو حديثه: "موسيماني كان عنده اختبار صعب في نهائي أبطال أفريقيا ونجح فيه والمدرب حظه حلو قدر يصنع اسمه في وقت قليل مع النادي الأهلي".

وشدد اينو على أن بيتسو موسيماني يحقق بطولات ورا بعضها وده يجعله "يتقل" أكثر في الأهلي.

وتابع اينو: "طلائع الجيش أطاح بنادي الزمالك وبيراميدز ولا يمكن الاستهانة به في المباراة النهائية أمام الأهلي".

وأشار الى ان الأندية بالكامل في الدوري المصري تدعم فريقها بشكل كبير وستكون المباريات صعبة وممتعة.

واختتم: "قوة الدوري المصري ستعود بالنفع على المنتخب الوطني لأن قوة المباريات سترفع المستوى العام للفريق".