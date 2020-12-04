شكرا لقرائتكم ناجي: الحضري سيكون معجزة في التدريب.. والأهلي لا يحتاج حراس مرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على قرار إعتزال عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.
وقال أحمد ناجي خلال تصريحات تلفزيونية: ": قرار إعتزال الحضري جاء في توقيت مناسب له".
وعن تجربة عصام الحضري كمدربًا لحراس المرمى، أكد أن سيكون معجزة كمدربًا لحراس المرمى.
وعن حاجة النادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد نهاية عقده مع ، قال: "الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حراس مرمي جدد".
وأوضح: "الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى سواء محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إضافة لامتلاكه مواهب قوية في قطاع الناشئين.
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