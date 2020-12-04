شكرا لقرائتكم أحمد ناجي : اللي مشوا من الأهلي فضلوا المال عن التاريخ والبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة حاليًا ومدرب منتخب مصر سابقًا، على رحيل عدد من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي خارج صفوف القلعة الحمراء.
وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية: " من رحلوا عن الأهلي مؤخراً فضلوا المال عن التاريخ والبطولات".
وتابع: "اتمنى أن تكون نهاية مسيرتي في الملاعب كما حدث مع الراحل ثابت البطل".
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