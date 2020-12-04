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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد نهائي كأس مصر 2020، تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020
موعد نهائي كأس مصر 2020 وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الاول الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.
أجرى لاعبو طلائع الجيش مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الاهلى بنهائى كأس مصروالمقرر له الثامنة مساء السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020
تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020
وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
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