شكرا لقرائتكم معتز إينو: "كوبري ميسي" وسام على صدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى معتز اينو لاعب الأهلي السابق كواليس مباراة برشلونة التاريخية الودية التي جمعت بين الفريقين عام 2009.

وقال معتز اينو في تصريحات تلفزيونية: "مين اللي كان ماسك ميسي وضربه طول الماتش، اخدت كوبري من ميسي وده وسام على صدري لأنه أحسن لاعب في العالم".

أضاف معتز اينو: "حسام البدري في المحاضرة بص ليا وقال انت اللى هتمسك ميسي وكل كورة عايزك تعمل معاه فاول علشان ما يعرفشي يلف".

أوضح لاعب الأهلي السابق: "أتصورت معاه بعد المباراة بالرغم من أنى قعدت اضرب فيه طول الماتش".

تابع معتز اينو: "ميسي اتنرفز كتير بسبب الخشونة اللى كنت بتعامل بيها معاه في المباراة".

واختتم معتز اينو: "ميسي طلع من مباراة الأهلي وبرشلونة في 2009 زعلان ورفض تبديل التيشيرت مننا واللاعبين كانوا زعلانين منه".