شكرا لقرائتكم أحمد السيد: دوافع الأهلى للفوز بالكأس كبيرة وتتويجه الإفريي يمنحه أفضيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أحمد السيد لاعب الأهلى السابق، دوافع فريقه للفوز ببطولة كأس مصر كبيرة جدا عندما يلتقى طلائع الجيش الساعة الثامنة مساء السبت المقبل عإلى استاد الجيش ببرج العرب.. وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1،أن تتويج الاهلى الإفريق ببلقب دورى الأبطال أمام غريمه الزمالك يمنحه أفضيلة الفوز بالكأس مستفيدا بجرعته الايجابية. وواصل لاعب الاهلى السابق حديثه حصلت على الكأس 5 مرات وكنت باشيل الكاس مع شادي محمد كابتن الفريق حيث كنت القائد الثاني حينها وتابع الاهلى حصد كل البطولات المحلية والافريقية فى 2006 وأضاف للثلاثية السوبر المحلى والافريقي وفاز ب5 بطولات وانه انجاز رائع جدا. وكشف عن سبب تطور مستوى أيمن أشرف وياسر إبراهيم هو وجود ترقب لاغتنام الفرصة ولك لاعب فيهم خاف على مكانه فيبذل أقصى مجهود \وأتم بطولة الكأس من مباراة واحدة مما يجعلها فرصة حقيقة أمام الأهلى لحصد الثلاثية العام المقبل فى خطوة ثانية وهامة

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