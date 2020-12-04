شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: بطولة أفريقيا تحسب لرمضان صبحى وشريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن بطولة أفريقيا التى توج بها الأهلى بعد فوزه على نادى الزمالك تحسب لرمضان صبحي وشريف إكرامي لمشاراكتهم بها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية نجوى إبراهيم عبر برنامجهما التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن شريف إكرامي حارس مرمى عملاق وليس هناك حارس لا يخطىء.

وتابع أن رمضان صبحى أخفى عنه مفاوضات للعودة إلى الأهلى من إنجلترا، وواصل حديثه: "كنت اتمنى لشريف ورمضان أنه يرفعوا كأس أبطال أفريقيا مع الأهلى.. واللى بيشتمنى على السوشيال ميديا بأخذ عنها حسنات.. واتهامات بيعى للنادى الأهلى لا تعنينى.. والخطيب من أعظم من أنجبته الكرة المصرية.. ولم أفكر الخطيب هينسى 45 سنة الماضيين مع بعض ودلوقتى هنخسر بعض".