شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: محمد الشناوى أحسن حارس مرمى فى مصر حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن أحسن حارس مرمى فى مصر حاليًا هو محمد الشناوى حارس النادى الأهلى ومنتخب مصر، وفى التاريخ المصري إكرامى الشحات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية نجوى إبراهيم عبر برنامجهما التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تقاضى ألف جنيه أجر الفليم الذى جسد فيه شخصيته كابتن إكرامى مع الفنان القديم فريد شوقى وعادل إمام والراحلة كريمة مختار، وتابع: "محدش يقدر يزايد على حبى للنادى الأهلى ولا على محمود الخطيب.. ولا يوجد أى شخص يتصيد لأى أخطأ".