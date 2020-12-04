شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: الخطيب لن يخلد فى رئاسة النادى الأهلى وسنظل أصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن الخطيب لن يخلد فى رئاسة النادى الأهلى وسنظل أصدقاء، مضيفا: "لاعب بيراميدز رمضان صبحى لم يتحدث معه نهائيا فى موضوع انتقاله من النادي الأهلى إلى نادى بيراميدز أقسم بالله"، مضيفا: "شريف ابنى نشر بوست على صفحته يؤكدا أن أخر موسم له فى النادى الأهلى ولم سمعت الخبر بكيت.. وبقاله احتياطي سنتين فى النادى الأهلى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية نجوى إبراهيم عبر برنامجهما التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مسئول فى النادى الأهلى هو من أخبرة بانتقال رمضان صبحى لبيراميدز، مضيفًا: "ابنتى لم تبلغنى بانتقال رمضان صبحى لبيراميدز.. والله العظيم ما بعرف دخل زوج بنتى رمضان صبحى".

وتابع أن رمضان صبحى أخفى عنه مفاوضات للعودة إلى الأهلى من إنجلترا، وواصل حديثه: "كنت اتمنى لشريف ورمضان أنه يرفعوا كأس أبطال أفريقيا مع الأهلى.. واللى بيشتمنى على السوشيال ميديا بأخذ عنها حسنات.. واتهامات بيعى للنادى الأهلى لا تعنينى.. والخطيب من أعظم من أنجبته الكرة المصرية.. ولم أفكر الخطيب هينسى 45 عاما الماضيين مع بعض ودلوقتى هنخسر بعض".

وأوضح أنه منع رمضان صبحى من الانتقال إلى الزمالك، معقبا: "راتبى كان 10 جنيهات فى الشهر عندما كنت لاعبًا، وبأخذ مكافأة 15 جنيهًا على كل مباراة بعد الفوز.. الله يرحمه ثابت البطل كان أحسن حارس مرمى بتمتع بيه.. وبتمتع لما بشوف حارس الزمالك أبو جبل.. في كتير من حراس المرمى إمكانياتهم قليلة وبيلعبوا فى أندية الدورى الممتاز.. وشيكابالا أهمل فى نفسه وكان يستحق الأفضل بسبب إماكنياته".