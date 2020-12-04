شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نفاوض مصطفى محمد رسميا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن علاقة ناديه متميزة بناديي الأهلي والزمالك جيدة وليس هناك ما يستدعي أن نتفاوض مع أي من اللاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم.وأضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: "لم نتعاقد مع أي لاعب من الأهلي والزمالك الا من خلال المفاوضات المباشرة مع الإدارات والدليل أن هناك محمد مجدي قفشه انتقل للقلعة الحمراء دون ان تكون هناك مشكلات".

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز استطاع ان يتعاقد مع رمضان صبحي عندما علم أن اللاعب متاح انتقاله من ناديه وكذلك أحمد فتحي وشريف إكرامي ونفس الشيء كل اللاعبين المتواجدين في الفريق من الزمالك أو غيره.

وواصل المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن فكرة التعاقد مع مصطفى محمد بالطبع جيدة لأنه أفضل مهاجم في مصر ويفيد أي فريق ينضم اليه لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي حتى الآن.

ونفى هاني سعيد التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والجميع وضعنا في الشائعات قبل وأثناء وبعد رحيل المدرب لكننا لم نفكر فيه مطلقاً.

وتابع هاني سعيد أن ناديه يبرم تعاقدات خلال الساعات القليلة المقبلة بالرغم من الاكتفاء بالتعاقدات التي تمت لكن الأمر يتعلق بمصالح النادي خلال الفترة المقبلة وربما يجد جديد.

وقال هاني سعيد إن البعض اتهم بيراميدز أيضاً عندما رحل كارتيرون عن الزمالك حتى تم اعلان الأمر برحيله الى الدوري السعودي لكننا لا نفكر اطلاقا في التعاقد مع مدربي الأندية.

واختتم هاني سعيد أن نبيل دونجا مستمر مع بيراميدز خلال الموسم نافياً انتقاله للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.