شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لم نفاوض صالح جمعة والشيخ.. ولن نفرط فى كريم فؤاد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات تليفزيونية لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات"، وتابع: "لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".

وكشف عبدالناصر أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، لم نتلقى عروض قوية أو إلحاح من النادي من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية" ، كما ان النادي لا يعارض في رحيل أسامة جلال نهائيًا في الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره في صفوف الفريق لانه لاعب كبير".

وأضاف مدير الكرة لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوفه" ، متابعا "لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".