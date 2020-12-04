كاسونجو: جمهور الزمالك لا يحق له إهانتي.. والله وحده يعلم لماذا خسرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق، أن فريقه لعب بشكل رائع أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل كاسونجو في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "هذا هو قانون كرة القدم ويجب أن تحترمه من الممكن أن تكون أفضل ولكن تخسر، فعلنا كل شيء ولكن خسرنا المباراة، الله فقط من يعلم لماذا خسرنا".

وأضاف: "صديقي نقل لي ما يدار على السوشيال ميديا، كان متعصبا جدا، ولم يتحدث أحد من الجهاز الفني معي عن أدائي، وجمهور الزمالك لا حق له أن يوجه لي أي إهانة بالنظر إلى المراحل السابقة التي مررت بها وغيابي عن المشاركة".

وأشار إلى أن الزمالك افتقد اللاعب في مركز رقم 10 أمام الأهلي، وهو يوسف أوباما، موضحا أنه كان الأكثر تأثيرا بشكل سلبي على الفريق.

وأعلن الزمالك قائمته للموسم الجديد والتي شهدت استبعاد كاسونجو منها.

وخسر الزمالك نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي شهدت مشاركة كاسونجو خلال دقائق الشوط الثاني.