كاسونجو: ذهبت للسعودية والوداد دون إرادتي.. ولو بقيت في الزمالك لكنت بأوروبا الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بأنه انتقل إلى الوحدة السعودي عكس إرداته، وهو نفس الأمر الذي حدث عندما انتقل إلى الوداد الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال كاسونجو في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "ذهبت إلى السعودية عكس إرادتي ودون أن يستشرني أحدًا، ولو كنت أكملت الموسم مع الزمالك بهذا المستوى لكنت الآن في طريقي إلا أوروبا لكن النادي اتم الصفقة دون إرادتي وتعرضت للإصابة ومن هناك عدت إلى الكونغو لمدة شهر دون استشارتي."

وتابع: "في الوداد تعرضت لمعاملة سيئة للغاية والإدارة هناك عاملتني بشكل غير جيد وصادروا جواز سفري ولم يمنحوني مستحقاتي لمدة 6 أشهر كاملة."

وأَضاف: "عاملوني في الوداد بشكل سيئ قبل خوض التدريبات، وعندما قلت لهم أريد التدريب فقالوا أنني يجب أن أخوض التدريبات دون الحصول على مقدم العقد، وقررت ألا أتدرب دون الحصول على مستحقات، ولم أغادر الفندق طوال الفترة الماضية واتصلت بمرتضى منصور الذي بذل الكثير من الجهد كي أعود إلى الزمالك وهذا ما حدث."

واستطرد: "عندما عدت كان المدير الفني كارتيرون وبذلت كل الجهد لكن المدرب وضعني جانبًا ولم يقدم لي الفرصة، لكني لا اصطنع المشاكل، رغم أنني قضيت 6 أشهر في المغرب لا أتدرب وعندما عدت إلى مصر لم أحصل على الفرصة إطلاقًا.. اليوم أتحدث بهذه الطريقة لأول مرة لأنني مررت بأوقات عصيبة خلال الفترة التي تواجدت بها في الوداد."

وواصل: "عندما عدت وحصلت على فرصة للعب كانت ألعب في غير مركزي لأنني مهاجم، ويتم منحي الفرصة وأنا ألعب في مركز الجناح، وهناك كنت أركض كثيرًا ولا أحصل على الكرة، حتى أنني في مباراة نهائي دوري الأبطال حصلت على الكرة 3 مرات فقط، وكنت مجبرًا على الموافقة، وإلا كنت سأستمر بدون لعب."