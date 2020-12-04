بمشاركة النني وحضور جماهير.. أرسنال يكتسح رابيد برباعية بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

اكتسح أرسنال ضيفه رابيد فيينا النمساوي برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة عودة محمد النني للمشاركة بشكل أساسي بعد تعافيه من فيروس كورونا، خلال فترة تواجده مع المنتخب أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

كما تواجد ألفي مشجع في المدرجات في الظهور الأول للجماهير منذ جائحة كورونا.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: إليكس رونارسون، وسيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك، وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني، وبيبي، ولاكازيت، ونيكتاه

ورفع أرسنال رصيده لـ15 نقطة، فيما توقف رصيد رابيد فيينا عن 6 نقاط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة حقق مولده الفوز بثلاثية مقابل هدف على دوندالك.

ورفع مولده رصيده لـ9 نقاط، فيما توقف رصيد دوندالك بدون نقاط في ذيل المجموعة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة مولده أمام رابيد فيينا لتحديد وصيف المجموعة المتأهل بصحبة الجانرز.

تفاصيل المباراة:

تقدم أرسنال في الدقيقة العاشرة عن طريق لاكازيت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 أحرز بابلو ماري الهدف الثاني لأرسنال، من رأسية رائعة سكنت شباك حارس بطل النمسا.

وكاد لاكازيت أن يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم لتتحول لخارج الملعب.

وتلقى النني بطاقة صفراء في الدقيقة 42، ليضيف بعدها بدقيقتين نيكتاه الهدف الثالث للجانرز.

وفي الشوط الثاني، سجل كويا كيتاجاوا لاعب رابيد فيينا بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.

وأجرى أرسنال 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 63، بخروج النني، ولاكازيت، ونيلسون ونزول ويليان، وسيبايوس، وسميث روي.

وأضاف أرسنال هدفه الرابع في الدقيقة 67 عن طريق سميث روي بعد متابعة لكرة رائعة من ويليان ليزيد حصيلة أهداف الجانرز في المباراة.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أرسنال 4-1.