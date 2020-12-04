سيرينيو يقترب من الانضمام للنادي الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه تواصل مع سيرينو، مهاجم ونجم صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل معرفة أخر تطورات مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "سيرينو أكدلي أنه اقترب من الأهلي بشكل قوي والأهلي يسعى لضم اللاعب في الصيف الجاري" وتابع: "الأهلي يسعى وبقوة لضم سيرينو ولو

الأهلي لم يحسم الأهلي مفاوضات سيريتو خلال 48 ساعة سيتم تأجيل المفاوضات حتى الانتقالات الشتوية المقبلة". وأوضح: "سيرينو ووكيله رفضوا الظهور في الإعلام احترامًا للناديي الأهلي ونادي صن داونز". وأتم: "سيرينو سيكون بديلا لجيرالدو والجميع يعلم ذلك".

كما قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي قرروا

توجيه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لحضور حفل التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل في احد الفنادق.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار انه سيتم الدعوة لرؤساء الأندية لحضور الاحتفالية في الوقت الذي سيتم توجيه الدعوة للمستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد. وتابع: "هذا المشهد هو الذي نرغب في رؤيته بالرياضة المصرية فالتنافس شيء طبيعي بس لازم الاحترام المتبادل بين كافة عناصر المنظومة يكون موجود".