كاسونجو: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وغياب أوباما أثر على الزمالك

‏ أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي ‏الزمالك، أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.‏

وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه ‏قانوان

كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز".‏ ‏ ‏

قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏

وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر". ‏

قال كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق ‏الأبيض".‏