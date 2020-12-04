كاسونجو: تعرضت للاضطهاد أثناء إعارتي للوداد المغربي

أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشيره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏ وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:" لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد،

‏ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".‏

وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيىء للغاية".‏

أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، أنه لم يتدرب مع

‏فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة اعارته.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:" قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم ‏أتدريب".‏ وأوضح:"كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم".‏ وواصل:"هذه الفترة كانت سيئة جداً في مشواري الكروي وتعرضت ‏لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنياً وفنياً بسبب تلك الفترة".‏