كاسونجو: تواجدي في الزمالك سبب انضمامي لمنتخب الكونغو

أكد كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".
وتابع " الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصرفحسب، بل في القارة الأفريقية".
وأعرب كاسونجو أنه كان يشعر بالارتياح في ولاية السويسري جروس، المدير الفني الأسبق للفريق كذلك خالد جلال.
وأضاف" شاركت بشكل أساسي مع خالد جلال وجروس وكنت أشعر بالراحة في ولايتهما، كذلك كنت أسعد بتحفيز أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالجهاز".
وأرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسبابعدم ظهوره بشكل مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي. وأوضح "أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".
وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".
وأنهى:"تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا بعيداً عن المشاركة في المباريات".
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