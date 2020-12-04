أيمن يونس: باتشيكو وافق على صفقة أمير عادل.. وغاضب من انتشار ‏صورة توقيع العقود

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، قد وافق على انضمام أمير عادل واتمام الصفقة.
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" غاصب من تداول صورة التعاقد معأمير عادل". وأوضح:"نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك".
وشدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة أعضاء اللجنة على تعديل عقوداللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحي على شاشة قناة الزمالك:"نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم وضمان بقائهم داخل النادي".
وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.
وأنهى:"هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فري الكرة وبعناصره الأساسية".
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