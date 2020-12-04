توتنهام وميلان يتأهلان إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي

بلغ توتنهام هوتسبير الإنكليزي دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي بتعادله مع مضيفه لاسك النمساوي (3-3) الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة العاشرة للمسابقة القارية.



وسجّل الويلزي غاريث بايل (45 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (56) وديلي آلي (87 من ركلة جزاء) أهداف الفريق الإنكليزي في حين وقّع بيتر ميتشورل (42) والألماني يوهانس إيغشتاين (84) والفرنسي مامودو كاراموكو (90) أهداف نظيره النمساوي.



ورفع فريق الـ"سبيرز" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بينما بات رصيد لاسك 7 نقاط في المركز الثالث.



يذكر أن توتنهام فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة على منافسه النمساوي.



وفي المجموعة الخامسة، تأهل ميلان إلى الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عقب فوزه على أرضه أمام سيلتك الاسكتلندي 4-2.



وسجل كل من التركي هاكن تشالهانغولو (24) والإسباني صامويل كاستييخو (26) والنرويجي ينس بيتر هاوجي (50) والإسباني إبراهيم دياز (82) أهداف ميلان في المقابل دوّن كل من الأسترالي توم روجيك (7) والفرنسي أودسون إدوارد (14) هدفي الفريق الاسكتلندي.



وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز ليل على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2-1.



وسجل التركي بوراك يلماز هدفي الفريق الفرنسي (80 و84) فيما دوّن لاديسلاف كرييتشي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 71.



ويتصدر ليل المجموعة بـ11 نقطة (تأهل للدور 32) ثم يأتي ميلان في مركز الوصافة بـ10 نقاط وسبارتا براغ ثالثاً بـ6 نقاط وسيلتك متذيلاً للترتيب بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات