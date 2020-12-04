الامارات | شلنك.. قرارات بعيدة عن الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن شلنك.. قرارات بعيدة عن الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفريق الأول لنادي التعاون - أحد أندية الدرجة الأولى - عارف شلنك، إن معظم قراراته التي تتعلق باعتماد خطة اللعب للمباريات يتخذها في مواقع بعيدة عن الملعب أو المنزل، لعدم التأثر بالضوضاء. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الأسلوب نجح معي في مرات عدة، وأتفاءل بذلك، ومعظم تلك القرارات عاد بنتائج إيجابية على الفريق». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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